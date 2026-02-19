В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое

19 февраля 2026 года, сотрудники правоохранительных органов были вызваны в сетевой магазин, расположенный по адресу: Каменноостровский проспект, дом 42, по факту произошедшей драки.

Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали гражданина, 1987 года рождения. По предварительной информации, он совершил кражу продуктов питания из магазина и пытался скрыться с места преступления. В ходе попытки побега, подозреваемый нанес телесные повреждения другому мужчине, 1985 года рождения, используя осколок разбитой бутылки. Пострадавший получил порезы на предплечье левой руки и был доставлен в травмпункт.

Сумма причиненного ущерба составила 2 819 рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подозреваемый в настоящее время задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.