В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
11:01
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
10:48
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
10:45
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
10:41
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
10:40
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
09:29
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
09:19
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
09:17
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
22:23
СКА уступил «Северстали» по буллитам
19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
10:21
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
10:13
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
10:11
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
10:08
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
20:09
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
Все новости
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни

Опубликовал: Вадик Котов
Александр Беглов: Петербург подтвердил свои лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни регионов России

На недавнем заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое возглавил Президент Российской Федерации Владимир Путин, были подведены итоги Национального рейтинга качества жизни в субъектах страны за 2025 год. Этот рейтинг стал важным индикатором для оценки уровня жизни граждан в различных регионах России. В результате анализа данных Санкт-Петербург занял почетное второе место в этом рейтинге, что подтверждает его стабильные позиции, которые город удерживал на протяжении последних трех лет — с 2022 по 2024 годы.

Важным аспектом, который следует отметить, является то, что Санкт-Петербург продемонстрировал выдающиеся результаты в нескольких ключевых категориях. В частности, город получил высокие оценки по направлениям, таким как «Культура и досуг», «Работа и образование», «Транспорт» и «Благоустройство». Эти достижения стали возможны благодаря последовательной работе местных властей, направленной на улучшение качества жизни петербуржцев. Губернатор города Александр Беглов отметил: «Мы последовательно работаем над улучшением качества жизни горожан. На это направлена наша программа «Десять приоритетов развития Петербурга до 2030 года». Результаты рейтинга за 2025 год показывают, что мы не только подтвердили свои лидерские позиции, но и стали лучшими в стране по некоторым направлениям. Например, по итогам рейтинга у нас самые крепкие семьи».

Объявление о высоких оценках, полученных городом, прозвучало на мероприятии, которое проводилось под руководством Президента России. Это событие стало значимым и мощным стимулом для дальнейшей работы по развитию города. Губернатор подчеркнул, что власти активно продолжают усилия по превращению Санкт-Петербурга в мегаполис XXI века, стремясь сделать его еще более современным, удобным и привлекательным для жизни, работы и отдыха.

Методология оценки результатов Национального рейтинга АСИ была обновлена в конце 2025 года и теперь соответствует национальным целям развития Российской Федерации, а также показателям эффективности работы высших должностных лиц регионов на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года. Этот рейтинг учитывает множество факторов, которые имеют важное значение для человека и его семьи в каждом субъекте Российской Федерации. В частности, в расчет берутся такие вопросы, как доступность жилья, уровень трудоустройства, качество медицинских услуг, безопасность, состояние экологии и возможности для самореализации граждан.

Особое внимание в рамках данного рейтинга уделяется четырем целевым группам: участникам боевых действий и членам их семей, многодетным семьям, людям с инвалидностью, а также молодежи. Это подчеркивает важность создания условий для всех категорий граждан и необходимость учитывать их потребности при разработке и реализации социальных программ и инициатив. Таким образом, результаты Национального рейтинга качества жизни не только отражают текущую ситуацию в регионах, но и служат основой для дальнейшего развития и улучшения качества жизни населения в стране.

