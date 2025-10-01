В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле

Днем 30 сентября в правоохранительные органы Центрального района Санкт-Петербурга поступила информация об угасании Вечного огня на Марсовом поле.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что примерно в полночь два неустановленных лица, используя бутылку с неизвестной жидкостью, преднамеренно потушили пламя мемориала и покинули место происшествия.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых, совершивших акт вандализма. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по данному инциденту.