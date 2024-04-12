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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан подозреваемый в осквернении мемориала Вечный огонь

В Ленобласти задержан подозреваемый в осквернении мемориала Вечный огонь

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в осквернении мемориала Вечный огонь

Вчера ранним утром, 11 апреля 2024 года в ходе мониторинга системы видеонаблюдения в режиме реального времени сотрудниками полиции Киришского района Ленобласти был выявлен факт осквернения памятника воинам павшим в Великой Отечественной войне, распложенного в сквере Победы города Кириши.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника, 29-летнего местного жителя.
Установлено, что мужчина, находясь в парке в состоянии опьянения, прикурил сигарету от пламени Вечного огня.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район
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