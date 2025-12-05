В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»

В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России, был задержан 35-летний житель Мурино. Он подозревается в организации нелегальной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.

Установлено, что задержанный арендовал частный дом в поселке Белоостров Курортного района, где развернул подпольное производство наркотического средства «мефедрон» с целью его последующего распространения через систему тайников-закладок.

В ходе обыска нарколаборатории сотрудники полиции обнаружили и конфисковали: полимерный контейнер с веществом темного цвета, различные емкости с жидкостями и белым порошком, лабораторное оборудование, включая вакуумный насос, вакууматор, электронные весы, а также средства защиты, такие как маска и перчатки.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество темного цвета в контейнере является «мефедроном», общая масса которого составила 1314,2 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 и статье 228.1 части 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов незаконной деятельности задержанного.