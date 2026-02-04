В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

В полицию 28 января 2026 года в 22:10 поступило заявление от 87-летней пенсионерки, проживающей в доме №16 по Тверской улице. Женщина сообщила о телефонном мошенничестве, в результате которого она передала курьерам возле своего дома 5 миллионов 500 тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

В результате оперативных действий 2 февраля в 17:25 у дома №15 по улице Чехова сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в совершении указанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.