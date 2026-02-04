ента новостей

В Калининском районе задержали уличного грабителя

В Калининском районе задержали уличного грабителя

В Калининском районе Петербурга полицейскими задержан уличный грабитель

В полицию 1 февраля в 22:20 поступило сообщение о грабеже: у дома номер 30 по улице Верности, пьяный злоумышленник напал на 22-летнего парня и выхватил у него телефон, оцениваемый в 10 тысяч рублей.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 2 УК РФ, квалифицирующей это как грабеж.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, 2 февраля у дома 79 по Северному проспекту был задержан 34-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом. Установлено, что задержанный является выходцем из Липецкой области и подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

