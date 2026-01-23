В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова

22 января правоохранительными органами был задержан 52-летний петербуржец по подозрению к причастности в мошенничестве. Задержание произошло на улице Тамбасова в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее, 19 января, в полицию Красносельского района Петербурга обратилась 79-летняя пенсионерка, проживающая в доме номер 36 корпус 1 по той же улице, сообщив о совершенном в отношении нее мошенничестве. По словам потерпевшей, в период с 12 по 15 января неизвестный звонил ей и, используя обманный предлог о необходимости декларирования денежных средств, убедил передать 940 100 рублей курьеру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Задержанный в настоящее время находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.