В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета

В Тосненском районе Ленинградской области в ночь на 1 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе возле дома №5 по улице М. Горького. По предварительным данным, группа молодых людей производила выстрелы в воздух из травматического оружия.

Сотрудники полиции оперативно установили всех участников происшествия, включая стрелявшего. Им оказался 39-летний безработный, проживающий в непосредственной близости от места инцидента. Мотивом для стрельбы, как выяснилось, стало желание произвести впечатление на компанию подростков посредством демонстрации навыков обращения с травматическим пистолетом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 части 2 УК РФ (хулиганство). Несовершеннолетние, присутствовавшие при инциденте, были допрошены и отпущены домой. Стрелявший задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.