В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях в движении автотранспорта, которые будут введены с 6 февраля. В частности, в Василеостровском районе города в связи с выполнением работ по прокладке газопровода, которые будут проводиться с 6 февраля по 5 марта, с 6 по 17 февраля будет ограничено движение транспортных средств на Малой проспекте В. О. Это ограничение затронет участок от 18-й и 19-й линий до 16-й и 17-й линий В. О. Для удобства водителей предусмотрены объездные маршруты: можно будет воспользоваться Малым проспектом В. О., 24-25-й линией В. О., а также Средним проспектом В. О. и 16-17-й линией В. О.

Кроме того, в Невском районе с 6 февраля 2026 года и до 14 сентября 2028 года также будут введены ограничения. Это связано с проведением работ по установке временных ограждений у дома номер 16 литера А, расположенного по Октябрьской набережной. В связи с этим, движение транспорта в данной зоне будет ограничено, и ГАТИ настоятельно рекомендует всем водителям заранее планировать свои маршруты с учетом данных ограничений, чтобы избежать заторов и неудобств во время поездок.

Следует отметить, что все ограничения движения транспорта будут связаны с проведением различных земляных, строительных и ремонтных работ, которые могут повлечь за собой временные неудобства для автомобилистов. ГАТИ призывает всех участников дорожного движения проявлять терпение и внимательность, а также учитывать вводимые изменения в дорожной обстановке. Будьте внимательны и следите за обновлениями о состоянии дорог, чтобы ваша поездка прошла максимально комфортно и безопасно.