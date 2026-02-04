В Петербурге задержали пару, распространявшую гашиш

В ночь со 2 на 3 февраля в Адмиралтейском районе Петербурга, возле дома номер 66 по Садовой улице, сотрудники ППС задержали 23-летнюю безработную. Состояние задержанной указывало на возможное наркотическое опьянение.

Задержанная призналась правоохранителям в хранении запрещенных веществ у себя дома.

В квартире, которую девушка снимала в том же здании, полиция обнаружила 29-летнего мужчину, выходца из Средней Азии, а также 46 пакетиков и несколько брикетов гашиша.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (нелегальный оборот наркотиков). Оба фигуранта задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.