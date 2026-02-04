ента новостей

На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
12:25
В Петербурге задержали пару, распространявшую гашиш
09:45
Стартовала регистрация на «Мой Бизнес Forum»
09:40
Кинофестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру»
22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
11:09
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
10:14
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
10:12
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
10:05
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
Все новости
В Петербурге задержали пару, распространявшую гашиш

Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали пару, распространявшую гашиш

В ночь со 2 на 3 февраля в Адмиралтейском районе Петербурга, возле дома номер 66 по Садовой улице, сотрудники ППС задержали 23-летнюю безработную. Состояние задержанной указывало на возможное наркотическое опьянение.

Задержанная призналась правоохранителям в хранении запрещенных веществ у себя дома.

В квартире, которую девушка снимала в том же здании, полиция обнаружила 29-летнего мужчину, выходца из Средней Азии, а также 46 пакетиков и несколько брикетов гашиша.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (нелегальный оборот наркотиков). Оба фигуранта задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Яндек.Дзен

