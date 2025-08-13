В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда

В полицию Калининского района 5 августа 2025 года около 07 часов 15 минут поступило заявление от пожилой жительницы блокадного Ленинграда, 88 лет, проживающей в доме номер 50 по Пискаревскому проспекту. Женщина сообщила о том, что накануне стала жертвой мошеннических действий: неизвестные лица, войдя к ней в доверие, обманным путем убедили ее передать курьеру денежные средства в размере 210 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как мошенничество.

12 августа 2025 года, в 11:00, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных опергруппой у дома номер 50 по Пискаревскому проспекту, была задержана 46-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении указанного преступления.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде обязательства о явке в органы следствия и дознания.

Предварительным расследованием установлено, что задержанная может быть причастна к аналогичному эпизоду мошенничества, совершенному на территории Выборгского района Санкт-Петербурга.