В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина

В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские с поличным задержали курьера мошенников, оставивших пенсионерку с улицы Хошимина без рублей, валюты и золотых монет

Около 20 часов 25 минут 28 октября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 80-летней гражданки, проживающей в доме номер 13/1 по улице Хошимина. Пожилая женщина сообщила о том, что стала жертвой телефонных мошенников и посредством курьера передала злоумышленникам принадлежащие ей сбережения, включающие рубли, евро и золотые монеты, а также ожидает прибытия курьера за долларами.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что после серии телефонных разговоров с мошенниками потерпевшая дважды передавала курьеру денежные средства, а именно 2 700 000 рублей, 71 монету, изготовленную из металла желтого цвета, предположительно золота, и 1200 евро.

В момент третьего визита курьера, прибывшего за оставшейся суммой в долларах, сотрудники оперативных служб произвели задержание 20-летнего молодого человека, проживающего в непосредственной близости от дома пенсионерки.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
