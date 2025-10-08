В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта

3 октября 2025 года, около 14 часа 35 минут, в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от жительницы Санкт-Петербурга. В заявлении сообщалось, что её бабушка, достигшая 78-летнего возраста и проживающая по адресу: Северный проспект, дом номер 65, первого октября текущего года передала курьеру денежные средства в размере 2 000 000 рублей.

На основании данного заявления следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

7 октября 2025 года, в 11 часов 30 минут, сотрудниками уголовного розыска у дома номер 90 по Гражданскому проспекту был задержан гражданин, подозреваемый в участии в вышеуказанном преступлении. Задержанным оказался неработающий 18-летний житель города Колпино.

Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания для задержания подозреваемого лица.