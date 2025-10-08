ента новостей

12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта  

3 октября 2025 года, около 14 часа 35 минут, в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от жительницы Санкт-Петербурга. В заявлении сообщалось, что её бабушка, достигшая 78-летнего возраста и проживающая по адресу: Северный проспект, дом номер 65, первого октября текущего года передала курьеру денежные средства в размере 2 000 000 рублей.

На основании данного заявления следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

7 октября 2025 года, в 11 часов 30 минут, сотрудниками уголовного розыска у дома номер 90 по Гражданскому проспекту был задержан гражданин, подозреваемый в участии в вышеуказанном преступлении. Задержанным оказался неработающий 18-летний житель города Колпино.

Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания для задержания подозреваемого лица.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-08-2025, 09:34
В Петербурге задержан житель Новосибирской области, обманувший пенсионерку с проспекта Испытателей
21-05-2025, 10:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Апрельской улицы
Вчера, 11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
26-05-2025, 11:52
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда
26-08-2025, 11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
12-06-2025, 14:23
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
Вчера, 11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
Вчера, 11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
6-10-2025, 10:54
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
Наверх