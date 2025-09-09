На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой

В правоохранительные органы Приморского района Петербурга, 7 сентября около 19 часов 50 минут поступило сообщение о звуках стрельбы вблизи дома номер 5 по Аллее Поликарпова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел задержали пятерых граждан, предположительно причастных к данному происшествию. Двое из задержанных оказали сопротивление представителям власти.

Установлено, что все пятеро задержанных являются выходцами из одного из южных субъектов Российской Федерации, их возраст варьируется от 47 до 56 лет. Все они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Двое участников конфликта, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции, привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Остальные трое привлечены к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ.

Согласно предварительным данным, указанная группа лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировала вызывающее поведение, а один из них произвел выстрелы из сигнального пистолета, руководствуясь хулиганскими мотивами.

В ходе досмотра сотрудниками полиции было изъято оружие. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство). Гражданин, осуществивший стрельбу, задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В ближайшее время остальные участники группы будут доставлены в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде административного ареста.