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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков

Во Фрунзенском районе задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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Полицеские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Вечером минувшего вторника, 20 февраля 2024 года около 19 часов 40 минут в квартире дома 23 корпус 3 по Бухаресткой улице, по месту проживания 35-летнего ранее судимого за хранение наркотических средств и управление транспортным средством в состоянии опьянения неработающего гражданина, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом, которое, согласно проведенному исследованию, является смесью, содержащей наркотическое средство – амфетамин, массой 137,9 грамма.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район наркотики
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