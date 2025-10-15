В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков

Вчера утром, 14 октября около одиннадцати часов, на Большой Пушкарской улице инспекторы ГАИ остановили для проверки документов автомобиль марки «Москвич». За рулем транспортного средства находился 25-летний гражданин, прибывший из одного из государств Центральной Азии.

В ходе досмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили у указанного иностранного гражданина двадцать девять полиэтиленовых пакетов, содержащих неизвестное вещество, общим весом приблизительно один килограмм.

Изъятое вещество было передано для проведения экспертизы. Результаты проведенной экспертизы показали, что в представленных на исследование пакетах содержалось наркотическое средство – «гексагидроканнабиол».

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый был задержан.