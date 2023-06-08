В Ленобласти полицейские устанавливают обстоятельства отравления школьницы

Накануне вечером в медицинское учреждение Кировского района Ленинградской области с отравлением неизвестным веществом, предположительно наркотическим, госпитализирована несовершеннолетняя 2009 года рождения.

По данному факту следственным отделом по городу Кировск Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, несовершеннолетняя находилась на территории скейт парка в городе Отрадное, где к ней, со слов друзей, подошел незнакомый подросток, с которым она выпила из одной бутылки, после чего ее состояние ухудшилось.

В настоящее время ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие происшедшему. Кроме того,ф будет дана оценка работы органов системы профилактики.

Полиция установила обстоятельства отравления девочки-подростка