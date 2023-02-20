В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля

Вчера вечером к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о стрельбе из окна «Дэу Матиз», который двигался от проспекта Буденного в сторону улицы Пионерстроя по участку внешнего кольца КАД.

Спустя несколько минут на улице Партизана Германа, автомобиль был остановлен.

В салоне автомобиля нашли охолощенный пистолет.

В полицию доставлен пассажир «Дэу Матиз» мужчина, 2002 года рождения. Он рассказал, что произвёл несколько выстрелов вверх из своего охолощенного пистолета.

В отношении стрелка был составлен протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.