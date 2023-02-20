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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля

В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полиция Красносельского и Ломоносовского районов задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля

Вчера вечером к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о стрельбе из окна «Дэу Матиз», который двигался от проспекта Буденного в сторону улицы Пионерстроя по участку внешнего кольца КАД.

Спустя несколько минут на улице Партизана Германа, автомобиль был остановлен.

В салоне автомобиля нашли охолощенный пистолет.

В полицию доставлен пассажир «Дэу Матиз» мужчина, 2002 года рождения. Он рассказал, что произвёл несколько выстрелов вверх из своего охолощенного пистолета.

В отношении стрелка был составлен протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район стрельба хулиганство
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