В Ленобласти стреляли в десятилетнего мальчика

Вечером накануне из детской площадке в парковой зоне на Октябрьской улице, в городе Кингисепп Ленинградской области, в межрайонную больницу увезли 10-летнего мальчика. Врачи вытащили из его шеи инородное тело. Ребенок госпитализирован в отделение травматологии.

По предварительной информации, около 17:10 мальчик почувствовал боль в шее. Выстрел в сторону детской площадки был произведен из неустановленного устройства, уточняет Следком. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Следователем СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).