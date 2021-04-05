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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти стреляли в десятилетнего мальчика

В Ленобласти стреляли в десятилетнего мальчика

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51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Кингисеппе стреляли в ребенка. Из шеи мальчика вытащили инородное тело.

Вечером накануне из детской площадке в парковой зоне на Октябрьской улице, в городе Кингисепп Ленинградской области, в межрайонную больницу увезли 10-летнего мальчика. Врачи вытащили из его шеи инородное тело. Ребенок госпитализирован в отделение травматологии.
По предварительной информации, около 17:10 мальчик почувствовал боль в шее. Выстрел в сторону детской площадки был произведен из неустановленного устройства, уточняет Следком. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.
Следователем СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район стрельба дети хулиганство
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