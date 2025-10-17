Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности

В результате комплекса оперативно-розыскных действий, проведённых сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России, был задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства бывшего мужа своей нынешней сожительницы.

6 октября 2025 года 38-летний житель посёлка Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга пропал без вести, прекратив всякое общение с родными и близкими. В ходе расследования обстоятельств исчезновения мужчины, оперативники установили наличие вероятного конфликта между ним и новым знакомым его бывшей жены. Предполагалось, что из-за вспыльчивого характера обоих участников конфликт мог иметь трагические последствия. Полученная информация была подтверждена в ходе дальнейших оперативных мероприятий.

16 октября 2025 года, благодаря реализации полученной оперативной информации, оперативники задержали подозреваемого. Задержанный сообщил сотрудникам уголовного розыска о своих особых чувствах к бывшей супруге убитого. В день исчезновения между мужчинами возникла ссора, которая быстро переросла в физическую конфронтацию. Подозреваемый нанёс потерпевшему множественные удары, в результате чего тот потерял сознание. Затем злоумышленник поместил его в багажник автомобиля «Форд Фокус» и вывез за пределы города. Потерпевший скончался в багажном отделении автомобиля. Тело убитого было укрыто тентом, обмотано цепью и утоплено в одном из озёр Кингисеппского района Ленинградской области.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.