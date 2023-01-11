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Питерец.ру » Происшествия » В Курортном районе задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве своего сына

В Курортном районе задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве своего сына

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Курортного района задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве своего сына

3 января к полицейским Курортного района Петербурга обратился житель Зеленогорска, 1948 года рождения, с заявлением о том, что его сын, 1975 года рождения, в вечернее время суток ушел из дома и пропал без вести.

10 января тело мужчины со следами насильственной смерти нашли в лесном массиве в районе поселка Ушково, Курортного района Петербурга.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в убийстве был задержан отец погибшего. Установлено, что в ночь на 25 декабря у отца с сыном возник конфликт, в ходе которого пенсионер несколько раз ударил его палкой по голове, от чего мужчина скончался. После этого отец на своем автомобиле «Рено Логан» вывез тело в лесной массив.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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