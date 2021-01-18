В Петербурге аферисты продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств

Сотрудники Управления уголовного розыска пресекли деятельность группы лиц, которые подозреваются в совершении серии мошенничеств в отношении пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, подозреваемые приобрели через интернет базы данных медицинских организаций с информацией о пациентах. Используя эти сведения, сообщники звонили на домашние телефоны пожилым жителям Санкт-Петербурга. Представлялись медицинскими работниками, мошенники сообщали пенсионерам о необходимости срочных хирургических операций. В качестве альтернативы предлагалось лечение редкими дорогостоящими лекарствами. С помощью курьеров клиентам доставляли биологически активные добавки, которые можно приобрести в магазинах спортивного питания. За недорогие таблетки и порошки потерпевшие отдавали от 10 до 162 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пятеро подозреваемых. Предварительно установлена их причастность к шести фактам мошенничества, ущерб составил более 450 тысяч рублей.

В качестве кол-центра фигуранты использовали частный дом во Всеволжском районе Ленинградской области. В ходе обыска в нем изъяты носители информации с данными о жителях Санкт-Петербурга, ноутбуки, сим-карты, мобильные телефоны, черновые записи, денежные средства, документы о приобретении биологически активных добавок, автомобиль и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«В отношении четверых подозреваемых – троих мужчин и женщины – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одной подозреваемой – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности указанных граждан», - уточнила Ирина Волк.