В этом осеннем сезоне в Санкт-Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум, и губернатор города Александр Беглов на встрече с членами Студенческого совета и представителями различных молодёжных организаций сообщил, что рассматривается возможность сделать это событие ежегодным. Встреча прошла в формате открытого диалога в стенах Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, где также присутствовал председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

Губернатор Беглов поздравил студентов с недавним Днём российского студенчества и выразил благодарность за их активное участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он отметил, что такие события помогают сохранить память о героическом прошлом города и вдохновляют молодое поколение на новые достижения.

Во время беседы студенты проявили активность и задавали вопросы о предстоящих событиях, в частности, об участии петербуржцев в Международном фестивале молодёжи, который состоится в Екатеринбурге. Губернатор сообщил, что город будет представлен делегацией из почти двухсот человек, что подчеркивает важность участия молодёжи в таких масштабных мероприятиях.

Кроме того, Беглов рассказал о Петербургском международном молодёжном форуме, который пройдет осенью. Это событие станет продолжением форума, состоявшегося в прошлом году после шестилетнего перерыва. Губернатор подчеркнул, что рассматривается возможность сделать этот форум регулярным, что позволит молодым людям из Санкт-Петербурга и других регионов обмениваться опытом и идеями.

Студенты также интересовались, в каких современных молодёжных проектах им стоило бы участвовать. Губернатор предложил рассмотреть возможность стать волонтёрами, которые помогают пожилым людям, имеющим богатый жизненный опыт. Он отметил, что это отличная возможность для молодёжи прикоснуться к мудрости старшего поколения, узнать их истории и получить ценные знания.

В ходе обсуждения студенты выразили желание создать и развивать молодёжные советы на петербургских предприятиях. Губернатор поддержал эту инициативу, однако подчеркнул, что для успешной работы таких советов необходима совместная инициатива как со стороны молодёжи, так и руководства предприятий. Важно, чтобы обе стороны искренне стремились к продуктивному взаимодействию и развитию.

На встрече также обсуждалась недавняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор обратился к молодым людям, подчеркнув, что они являются наследниками тех, кто боролся за свободу города. Он выразил уверенность в том, что молодёжь не подведет, и многие студенты из петербургских организаций уже внесли свой вклад в историю, участвуя в специальной военной операции.