ента новостей

10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
10:50
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум

В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Осенью в Петербурге пройдёт Международный молодёжный форум, рассматривается возможность сделать его ежегодным

В этом осеннем сезоне в Санкт-Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум, и губернатор города Александр Беглов на встрече с членами Студенческого совета и представителями различных молодёжных организаций сообщил, что рассматривается возможность сделать это событие ежегодным. Встреча прошла в формате открытого диалога в стенах Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, где также присутствовал председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

Губернатор Беглов поздравил студентов с недавним Днём российского студенчества и выразил благодарность за их активное участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он отметил, что такие события помогают сохранить память о героическом прошлом города и вдохновляют молодое поколение на новые достижения.

Во время беседы студенты проявили активность и задавали вопросы о предстоящих событиях, в частности, об участии петербуржцев в Международном фестивале молодёжи, который состоится в Екатеринбурге. Губернатор сообщил, что город будет представлен делегацией из почти двухсот человек, что подчеркивает важность участия молодёжи в таких масштабных мероприятиях.

Кроме того, Беглов рассказал о Петербургском международном молодёжном форуме, который пройдет осенью. Это событие станет продолжением форума, состоявшегося в прошлом году после шестилетнего перерыва. Губернатор подчеркнул, что рассматривается возможность сделать этот форум регулярным, что позволит молодым людям из Санкт-Петербурга и других регионов обмениваться опытом и идеями.

Студенты также интересовались, в каких современных молодёжных проектах им стоило бы участвовать. Губернатор предложил рассмотреть возможность стать волонтёрами, которые помогают пожилым людям, имеющим богатый жизненный опыт. Он отметил, что это отличная возможность для молодёжи прикоснуться к мудрости старшего поколения, узнать их истории и получить ценные знания.

В ходе обсуждения студенты выразили желание создать и развивать молодёжные советы на петербургских предприятиях. Губернатор поддержал эту инициативу, однако подчеркнул, что для успешной работы таких советов необходима совместная инициатива как со стороны молодёжи, так и руководства предприятий. Важно, чтобы обе стороны искренне стремились к продуктивному взаимодействию и развитию.

На встрече также обсуждалась недавняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор обратился к молодым людям, подчеркнув, что они являются наследниками тех, кто боролся за свободу города. Он выразил уверенность в том, что молодёжь не подведет, и многие студенты из петербургских организаций уже внесли свой вклад в историю, участвуя в специальной военной операции.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-12-2023, 14:46
Награды Правительства Петербурга вручили лучшим волонтерам и добровольческим организациям
7-07-2017, 11:22
Губернатор встретился с главой Росмолодежи
27-01-2025, 09:40
Губернатор поздравил петербуржцев с годовщиной освобождения от Блокады
28-06-2025, 10:28
Глава Петербурга поздравил молодежь
31-10-2025, 15:23
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
18-11-2025, 20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум

Происшествия на дорогах

26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
26-01-2026, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
25-01-2026, 20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
Наверх