ента новостей

10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
10:50
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете

В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Адмиралтейского района задержали подозреваемых в грабеже на Садовой улице

Вечером 26 января, около 19 часов, медики сообщили в полицию Адмиралтейского района Петербурга о доставке 22-летнего мужчины с травмой головы. После оказания необходимой помощи, пациент был отправлен домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Пострадавший заявил, что на него напали двое неизвестных в общественном туалете, расположенном в доме номер 37 по Садовой улице. Злоумышленники ударили его и похитили мобильный телефон, после чего скрылись с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161, часть 2 УК РФ (грабеж).

В ходе оперативно-розыскных действий, 27 января в 20:30, возле дома номер 3 по улице Ефимова, сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители республики Коми (36 лет) и республики Башкортостан (45 лет).

В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанных.

Все по теме: Адмиралтейский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-06-2023, 10:56
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в грабеже у гипермаркета
3-10-2022, 15:15
В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон
16-01-2025, 10:45
В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице
18-01-2025, 16:59
В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице
11-12-2025, 14:41
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
20-03-2024, 11:19
В Волхове задержали двоих подозреваемых в ограблении прохожего

Происшествия на дорогах

26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
26-01-2026, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
25-01-2026, 20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
Наверх