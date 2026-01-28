В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете

Вечером 26 января, около 19 часов, медики сообщили в полицию Адмиралтейского района Петербурга о доставке 22-летнего мужчины с травмой головы. После оказания необходимой помощи, пациент был отправлен домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Пострадавший заявил, что на него напали двое неизвестных в общественном туалете, расположенном в доме номер 37 по Садовой улице. Злоумышленники ударили его и похитили мобильный телефон, после чего скрылись с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161, часть 2 УК РФ (грабеж).

В ходе оперативно-розыскных действий, 27 января в 20:30, возле дома номер 3 по улице Ефимова, сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители республики Коми (36 лет) и республики Башкортостан (45 лет).

В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанных.