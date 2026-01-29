ента новостей

10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
10:50
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки

В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки

Прокуратура Калининского района Петербурга взыскала полмиллиона в пользу пенсионерки

По иску районного прокурора суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу пенсионерки, получившей травмы из-за некачественной уборки территории.

Прокуратура Калининского района Петербурга отреагировала на обращение 67-летней жительницы и провела проверку. Выяснилось, что 5 марта 2025 года женщина упала возле дома №36-2 по улице Карпинского, поскользнувшись на скользком участке.

В результате падения она получила компрессионный перелом позвоночника и серьезные травмы головы. Проверочные мероприятия установили, что причиной инцидента стала неудовлетворительная работа СПб ГКУ «Жилищное агентство Калининского района» по поддержанию порядка на придомовой территории.

Прокурор, представляя интересы пожилой женщины, которая в силу возраста и состояния здоровья не могла самостоятельно защитить свои права, подал иск в суд. Он требовал выплатить ей компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

