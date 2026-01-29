В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки

По иску районного прокурора суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу пенсионерки, получившей травмы из-за некачественной уборки территории.

Прокуратура Калининского района Петербурга отреагировала на обращение 67-летней жительницы и провела проверку. Выяснилось, что 5 марта 2025 года женщина упала возле дома №36-2 по улице Карпинского, поскользнувшись на скользком участке.

В результате падения она получила компрессионный перелом позвоночника и серьезные травмы головы. Проверочные мероприятия установили, что причиной инцидента стала неудовлетворительная работа СПб ГКУ «Жилищное агентство Калининского района» по поддержанию порядка на придомовой территории.

Прокурор, представляя интересы пожилой женщины, которая в силу возраста и состояния здоровья не могла самостоятельно защитить свои права, подал иск в суд. Он требовал выплатить ей компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.