Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»

+2
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Храм святых апостолов Петра и Павла, расположенный при Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена, стал обладателем второго места в номинации «Социальная открытость» на Всероссийском конкурсе «Открыт для всех». Этот конкурс был организован с целью оценки доступности помощи, открытости церковных общин и реального вовлечения людей с инвалидностью в богослужебную и приходскую жизнь. Храм Петра и Павла имеет уникальное значение для Санкт-Петербурга, так как на протяжении 25 лет здесь функционирует община глухих и слабослышащих, что делает его единственным местом в городе, где каждое воскресенье и в праздничные дни проводятся богослужения с сурдопереводом, доступные для людей с нарушениями слуха.

Награда за достижения в области социальной открытости была вручена настоятелю храма, протоиерею Димитрию Симонову, в ходе торжественной церемонии, которая прошла в рамках Международных Рождественских образовательных чтений в Храме Христа Спасителя. В этом конкурсе приняло участие 81 заявка из различных регионов России, начиная от Калининграда и заканчивая Южно-Сахалинском. Это количество вдвое превышает ожидания организаторов, что свидетельствует о высоком интересе к вопросам доступности в церковной среде.

Протоиерей Димитрий Симонов прокомментировал, что конкурс задуман как платформа для обмена опытом и распространения лучших практик, чтобы как можно больше храмов стали по-настоящему открытыми для всех. Он отметил, что особое внимание в конкурсе уделялось практикам, в которых люди с ограниченными возможностями здоровья становятся полноправными членами общины. Так, глухие и слабослышащие прихожане храма при Герценовском университете активно участвуют в церковной жизни, что формирует настоящую инклюзию.

История домового храма святых апостолов Петра и Павла начинается в 1821 году, когда он был основан императрицей Марией Федоровной при Училище глухонемых. Однако в 1923 году храм был закрыт и подвергся разрушению. Лишь в 1998 году богослужения были возобновлены, а в 1999 году храм был передан епархии. 8 октября 2000 года в храме была проведена первая Божественная литургия с сурдопереводом, что стало важным шагом на пути к инклюзии.

Сегодня при храме активно функционирует община глухих, которая является одной из крупнейших в России. Каждую неделю проводятся богослужения с переводом на русский жестовый язык, что позволяет людям с нарушениями слуха участвовать в церковной жизни. Кроме того, в храме организуются литургии для слепоглухих с тифлосурдопереводом, что также является важным шагом к обеспечению доступности.

Община активно занимается организацией экскурсий и паломнических поездок, а также создает спектакли и фильмы на русском жестовом языке, что способствует культурному обогащению и интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. В декабре 2025 года планируется провести Божественную литургию в честь 25-летия общины глухих и слабослышащих, что станет значимым событием для всех участников и прихожан храма.

