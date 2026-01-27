ента новостей

Питерец.ру » Общество » Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке

Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Президент России Владимир Путин в День полного снятия блокады Ленинграда возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке

В День полного снятия блокады Ленинграда, который отмечается с особой торжественностью и уважением, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил мемориал, расположенный на Невском пятачке, где возложил цветы к Рубежному камню. Этот памятный объект находится в Кировском районе Ленинградской области и символизирует мужество и стойкость защитников города в годы Великой Отечественной войны. Важно отметить, что именно на этом плацдарме сражался и получил тяжелое ранение отец президента, Владимир Спиридонович Путин, который был коренным ленинградцем.

В момент, когда президент прибыл к мемориалу, его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. После церемонии возложения цветов губернатор поделился своими мыслями о значимости этого события в социальных сетях. В своем посте он отметил, что с каждым годом ответственность за передачу правды о войне, блокаде и победе перед будущими поколениями становится все более тяжелой. Многие молодые люди, растущие в мирное время, не имеют возможности услышать истории от непосредственных участников тех событий — ветеранов Великой Отечественной войны.

Александр Дрозденко подчеркнул, что для сохранения исторической памяти необходимо использовать современные методы, такие как интерактивные музеи, новые технологии, открытые архивы и личные истории семей, которые могут рассказать о своих предках, переживших ужасные события войны. Он также напомнил о реальной угрозе современного фашизма, от которого сегодня защищают наши отцы и братья.

В этом контексте памятные даты, связанные с военными победами, становятся все более значимыми. Полное снятие блокады Ленинграда и Ленинградская битва занимают особое место в нашем сознании и памяти. Губернатор отметил, что сегодня — это святой день, когда мы не только чтим военный подвиг защитников города, но и вспоминаем о несломленных ленинградцах, которые, несмотря на блокаду, продолжали трудиться и вносить свой вклад в общую победу.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО
