Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников

В результате операции, проведённой сотрудниками УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в подмосковной Электростали задержан 36-летний уроженец Брянской области, ранее имевший проблемы с законом. Мужчина, начиная с октября текущего года, исполнял роль техника связи, будучи завербованным удалёнными мошенниками.

Согласно данным следствия, злоумышленник получал через курьерскую службу от своих кураторов специализированное оборудование, которое использовалось операторами украинских кол-центров для осуществления мошеннических звонков. Он отвечал за поддержание стабильной работы этого оборудования.

Для маскировки этой незаконной деятельности, техник связи постоянно менял арендованные квартиры в Московской области. По информации оперативников, через обслуживаемый им узел связи проходило до 8 тысяч мошеннических звонков в день, вследствие чего около 30 россиян стали жертвами обмана. За свои услуги мужчина получал еженедельное вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное примерно 850 долларам США.

В ходе обыска, проведённого в съёмной квартире задержанного, были обнаружены и изъяты: GSM-шлюз, около полутысячи SIM-карт различных операторов, роутер, а также три мобильных телефона, содержащих переписку с кураторами.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Помимо этого, рассматривается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела по статье 274.3 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу в соответствии со статьёй 91 УПК РФ. В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются, с целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности и установления возможных соучастников.