Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников

ГУ МВД
Полицейские Петербурга ликвидировали подпольный узел связи, при помощи которого аферисты обманули десятки россиян

В результате операции, проведённой сотрудниками УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в подмосковной Электростали задержан 36-летний уроженец Брянской области, ранее имевший проблемы с законом. Мужчина, начиная с октября текущего года, исполнял роль техника связи, будучи завербованным удалёнными мошенниками.

Согласно данным следствия, злоумышленник получал через курьерскую службу от своих кураторов специализированное оборудование, которое использовалось операторами украинских кол-центров для осуществления мошеннических звонков. Он отвечал за поддержание стабильной работы этого оборудования.

Для маскировки этой незаконной деятельности, техник связи постоянно менял арендованные квартиры в Московской области. По информации оперативников, через обслуживаемый им узел связи проходило до 8 тысяч мошеннических звонков в день, вследствие чего около 30 россиян стали жертвами обмана. За свои услуги мужчина получал еженедельное вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное примерно 850 долларам США.

В ходе обыска, проведённого в съёмной квартире задержанного, были обнаружены и изъяты: GSM-шлюз, около полутысячи SIM-карт различных операторов, роутер, а также три мобильных телефона, содержащих переписку с кураторами.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Помимо этого, рассматривается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела по статье 274.3 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу в соответствии со статьёй 91 УПК РФ. В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются, с целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности и установления возможных соучастников.

