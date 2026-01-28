ента новостей

10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
10:50
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Сказано сердцем»

Выставка «Сказано сердцем»

+2
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
В Герценовском университете торжественно открылась выставка «Сказано сердцем»

В Герценовском университете состоялось торжественное открытие выставки под названием «Сказано сердцем», приуроченной к значимой дате — 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие представляет собой не только культурную акцию, но и глубокое осмысление исторической памяти, связанной с одним из самых трагических периодов в истории нашего народа. Студенты института художественного образования, вдохновленные подлинными историями жителей блокадного Ленинграда, создали уникальную серию художественных работ. Эти истории были записаны волонтерами из проекта «Волонтеры Победы», которые стараются сохранить память о тех, кто пережил ужас блокады.

Проект «Сказано сердцем» стал результатом совместной работы Герценовского университета и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Организаторы выставки задумывали ее как нечто большее, чем просто экспозицию художественных произведений. Это — попытка передать через искусство те эмоциональные переживания и воспоминания, которые остались в сердцах свидетелей тех трагических событий. Важно, чтобы новое поколение смогло почувствовать и понять силу духа ленинградцев, которые выстояли в условиях нечеловеческих страданий и лишений.

Основная цель проекта «Сказано сердцем» заключается в том, чтобы сохранить живую память о 872 днях блокады, используя для этого призму искусства и личных судеб людей, которые стали свидетелями этих исторических событий. Денис Веселов, автор проекта, отметил, что его главной задачей было создание пространства для честного и глубокого разговора о нашей истории, а также для уважения и осмысления прошлого. Он подчеркнул, что выставка имеет особую ценность благодаря своему коллективному наследию, которое объединяет старшее и молодое поколение, позволяя им взаимодействовать и обмениваться опытом.

На открытии выставки также выступил проректор по инновационной деятельности и цифровой трансформации РГПУ им. А. И. Герцена, Александр Стрельцов. Он отметил, что представленные на выставке работы являются живым свидетельством того, что подвиг предков продолжает жить в памяти и сердцах нового поколения. Это подчеркивает важность сохранения исторической памяти и передачи ее следующим поколениям, чтобы никто не забыл о тех ужасах, которые пережили наши предки.

Дмитрий Ткаченко, директор института художественного образования, добавил, что проект сразу нашел отклик в сердцах студентов и преподавателей, поскольку он посвящен дате, значимой для каждого из нас. Каждый год они приходят к мемориалу на Пискаревском кладбище, чтобы отдать дань памяти тем, кто пережил блокаду. Особенно значимо то, что, готовя выставку, студенты и педагоги смогли глубже понять и прочувствовать историю блокады, сопереживая рассказам ее свидетелей. Это дало им возможность открыть для себя новые грани той трагедии и подвига, которые стали неотъемлемой частью нашей истории.

На церемонии открытия выставки присутствовали также руководители кафедр института, которые курировали проект. Заведующий кафедрой графики и скульптуры, Андрей Корольчук, отметил, что работы, представленные на выставке, выполнены в различных техниках, включая литографию и монотипию. Это разнообразие техник позволяет каждому произведению говорить на своем языке и передавать уникальные эмоции и переживания, связанные с теми страшными событиями.

Выставка «Сказано сердцем» — это не только дань памяти, но и важный шаг к тому, чтобы молодое поколение смогло лучше понять, что такое блокада и как она повлияла на жизни людей. Это проект, который, безусловно, оставит след в сердцах тех, кто его посетит, и поможет сохранить память о тех, кто пережил эти страшные дни. Каждый посетитель сможет не только увидеть художественные работы, но и задуматься о том, как важно помнить историю, чтобы она не повторилась, и чтобы подвиг людей, переживших блокаду, не был забыт.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-01-2025, 09:40
Губернатор поздравил петербуржцев с годовщиной освобождения от Блокады
7-09-2018, 16:23
День памяти погибших в годы блокады Ленинграда
27-01-2025, 19:54
В Смольном соборе прозвучали 900 ударов колокола в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
18-01-2025, 13:24
На площади Победы почтили память героических защитников и жителей блокадного Ленинграда
16-01-2024, 10:32
Выставка «Рисуют дети блокады»
9-09-2024, 09:17
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

Происшествия на дорогах

26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
26-01-2026, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
25-01-2026, 20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
Наверх