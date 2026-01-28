Выставка «Сказано сердцем»

В Герценовском университете состоялось торжественное открытие выставки под названием «Сказано сердцем», приуроченной к значимой дате — 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие представляет собой не только культурную акцию, но и глубокое осмысление исторической памяти, связанной с одним из самых трагических периодов в истории нашего народа. Студенты института художественного образования, вдохновленные подлинными историями жителей блокадного Ленинграда, создали уникальную серию художественных работ. Эти истории были записаны волонтерами из проекта «Волонтеры Победы», которые стараются сохранить память о тех, кто пережил ужас блокады.

Проект «Сказано сердцем» стал результатом совместной работы Герценовского университета и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Организаторы выставки задумывали ее как нечто большее, чем просто экспозицию художественных произведений. Это — попытка передать через искусство те эмоциональные переживания и воспоминания, которые остались в сердцах свидетелей тех трагических событий. Важно, чтобы новое поколение смогло почувствовать и понять силу духа ленинградцев, которые выстояли в условиях нечеловеческих страданий и лишений.

Основная цель проекта «Сказано сердцем» заключается в том, чтобы сохранить живую память о 872 днях блокады, используя для этого призму искусства и личных судеб людей, которые стали свидетелями этих исторических событий. Денис Веселов, автор проекта, отметил, что его главной задачей было создание пространства для честного и глубокого разговора о нашей истории, а также для уважения и осмысления прошлого. Он подчеркнул, что выставка имеет особую ценность благодаря своему коллективному наследию, которое объединяет старшее и молодое поколение, позволяя им взаимодействовать и обмениваться опытом.

На открытии выставки также выступил проректор по инновационной деятельности и цифровой трансформации РГПУ им. А. И. Герцена, Александр Стрельцов. Он отметил, что представленные на выставке работы являются живым свидетельством того, что подвиг предков продолжает жить в памяти и сердцах нового поколения. Это подчеркивает важность сохранения исторической памяти и передачи ее следующим поколениям, чтобы никто не забыл о тех ужасах, которые пережили наши предки.

Дмитрий Ткаченко, директор института художественного образования, добавил, что проект сразу нашел отклик в сердцах студентов и преподавателей, поскольку он посвящен дате, значимой для каждого из нас. Каждый год они приходят к мемориалу на Пискаревском кладбище, чтобы отдать дань памяти тем, кто пережил блокаду. Особенно значимо то, что, готовя выставку, студенты и педагоги смогли глубже понять и прочувствовать историю блокады, сопереживая рассказам ее свидетелей. Это дало им возможность открыть для себя новые грани той трагедии и подвига, которые стали неотъемлемой частью нашей истории.

На церемонии открытия выставки присутствовали также руководители кафедр института, которые курировали проект. Заведующий кафедрой графики и скульптуры, Андрей Корольчук, отметил, что работы, представленные на выставке, выполнены в различных техниках, включая литографию и монотипию. Это разнообразие техник позволяет каждому произведению говорить на своем языке и передавать уникальные эмоции и переживания, связанные с теми страшными событиями.

Выставка «Сказано сердцем» — это не только дань памяти, но и важный шаг к тому, чтобы молодое поколение смогло лучше понять, что такое блокада и как она повлияла на жизни людей. Это проект, который, безусловно, оставит след в сердцах тех, кто его посетит, и поможет сохранить память о тех, кто пережил эти страшные дни. Каждый посетитель сможет не только увидеть художественные работы, но и задуматься о том, как важно помнить историю, чтобы она не повторилась, и чтобы подвиг людей, переживших блокаду, не был забыт.