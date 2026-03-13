ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МЧС
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

Сегодня утром, 13 марта около 07 часов 30 минут, на 12-м километре автотрассы «Красное Село — Гатчина — Павловск», расположенной в пределах Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительным данным, 61-летний водитель, управлявший транспортным средством марки «Mitsubishi Pajero», совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в зоне, где это допускается Правилами дорожного движения Российской Федерации. В результате данного маневра произошло столкновение с автомобилем «Hyundai Creta», который двигался навстречу, под управлением 49-летней женщины.

Итогом дорожно-транспортного происшествия стала смерть водителя автомобиля «Hyundai Creta» непосредственно на месте аварии.

По обстоятельствам случившегося в настоящий момент проводится проверка; принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Похожие публикации

20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
13-10-2025, 14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-09-2025, 19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
11-07-2025, 20:37
В Ленобласти грузовик вылетел на встречку из-за лопнувшего колеса и столнулся с «Ауди». Водитель иномарки погиб
6-10-2025, 10:54
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
10-03-2026, 14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
7-03-2026, 21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
5-03-2026, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
