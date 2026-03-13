Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»

Сегодня утром, 13 марта около 07 часов 30 минут, на 12-м километре автотрассы «Красное Село — Гатчина — Павловск», расположенной в пределах Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительным данным, 61-летний водитель, управлявший транспортным средством марки «Mitsubishi Pajero», совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в зоне, где это допускается Правилами дорожного движения Российской Федерации. В результате данного маневра произошло столкновение с автомобилем «Hyundai Creta», который двигался навстречу, под управлением 49-летней женщины.

Итогом дорожно-транспортного происшествия стала смерть водителя автомобиля «Hyundai Creta» непосредственно на месте аварии.

По обстоятельствам случившегося в настоящий момент проводится проверка; принимается решение о возбуждении уголовного дела.