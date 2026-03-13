ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России»

С 8 по 12 апреля 2024 года в великолепном Санкт-Петербурге пройдет значимое культурное событие — ХХVIII Фестиваль русских театров под названием «Встречи в России». Этот фестиваль стал настоящей традицией и собирает на одной площадке театральные коллективы, которые представляют как известные, так и новые имена в мире театра. В этом году девиз фестиваля звучит как «Смотрите, кто пришел!», что подчеркивает разнообразие и богатство театрального искусства, которое будет представлено зрителям.

В программе фестиваля можно будет увидеть не только знаменитые театры, но и молодые русскоязычные театры из-за границы, которые впервые примут участие в этом значимом событии. Среди них Молодёжный экспериментальный театр-студия «Дийдор» из Ташкента, Русский театр в Белграде, который находится в Сербии, а также Кыргызский государственный театр юного зрителя имени Б. Кыдыкеевой из Бишкека. Каждый из этих театров обладает своей уникальной атмосферой и стилем, однако всех их объединяет одно — глубокое служение русской культуре и искусству.

На фестивале «Встречи в России» зрители смогут насладиться пятью днями театральных представлений, которые будут проходить на сцене театра «Балтийский дом». В этом году в рамках фестиваля будет представлено 11 спектаклей, которые привезут театры из семи стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Сербии и Узбекистана. Участники фестиваля покажут свои лучшие постановки, основанные на произведениях как русской, так и зарубежной классики, а также на современных и советских драматургических текстах.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, что подчеркивает его важность и значимость для культурной жизни страны. В день открытия фестиваля, который станет ярким началом этого культурного события, в рамках сотрудничества между Россией и Кыргызстаном будут показаны два спектакля из столицы Кыргызстана — города Бишкек.

На большой сцене театра «Балтийский дом» зрители смогут увидеть спектакль «Дядюшкин сон», который представляет Городской драматический театр имени А. Умуралиева. Это постановка, основанная на одном из самых известных сатирических произведений Федора Михайловича Достоевского. Режиссер Уланмырза Карыпбаев создал уникальную интерпретацию, которая позволит зрителям погрузиться в мир Достоевского и увидеть его гениальное произведение с новой стороны.

На малой сцене театра будет представлен спектакль «Письма–самолетики» от Государственного театра юного зрителя имени Б. Кыдыкеевой. Этот спектакль, созданный талантливым режиссером Айнурой Качкынбек кызы, расскажет о детстве, жизни, смерти, любви и мечтах. История, основанная на произведениях Э.-Э. Шмитта «Оскар и Розовая Дама» и «Мсье Ибрагим и цветы Корана», обещает быть трогательной и глубокой, затрагивающей самые важные аспекты человеческого существования.

Русский театр в Белграде также не останется в стороне и покажет спектакль «Ариадна», основанный на книге Елены Коркиной «Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь». В этой постановке, созданной под руководством режиссера Филиппа Виноградова, будет раскрыт сложный и многогранный жизненный путь дочери великой русской поэтессы Марины Цветаевой — Ариадны. Зрители смогут увидеть, как через призму театра раскрываются личные драмы и переживания, которые были характерны для эпохи.

Молодёжный экспериментальный театр-студия «Дийдор» из Ташкента также представит свой спектакль, который будет иметь особое значение для участников и зрителей. Этот спектакль-исповедь, выполненный на русском языке, станет важным вкладом в культурный обмен и позволит зрителям увидеть, как русскоязычное театральное искусство развивается за пределами России.

В целом, фестиваль «Встречи в России» обещает стать настоящим праздником театра, где каждый зритель сможет найти что-то близкое и родное. Это отличная возможность для театров продемонстрировать свои достижения, а для зрителей — насладиться многообразием театрального искусства, которое объединяет людей из разных стран и культур. Фестиваль станет площадкой для обмена идеями, опытом и вдохновением, что, безусловно, обогатит культурный ландшафт не только Санкт-Петербурга, но и всей России.