Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"

В дни весенних школьных каникул, 29 марта, в уютном зале Концертного зала "У Финляндского" состоится невероятное событие — мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников". Это будет яркое и запоминающееся представление, полное роскошных нарядов, великолепных танцовщиц, злых разбойников, сокровищ и массовых сцен. Зрителей ждут искрометный юмор, живая музыка, современный балет, а также настоящие страсть и эмоции. На протяжении всего мюзикла будут разворачиваться невероятные приключения, и, как в любой настоящей сказке, нас ждет счастливый финал, где добро и любовь одерживают победу над злом.

Многие из тех, кто в детстве смотрел эту сказку по телевизору в советские времена или слушал ее на старых пластинках, до сих пор помнят и любят ее. Они знают наизусть песни и реплики своих любимых персонажей, которые стали настоящими символами своего времени. В те далекие годы роли в фильме-спектакле исполнили знаковые артисты, которые были любимы всей страной и оставили глубокий след в сердцах зрителей.

Сегодня же на сцене мы увидим молодых, ярких и талантливых артистов из Санкт-Петербурга, которые привнесут в знакомую сказку новую жизнь и свежие идеи. Музыка, которую мы услышим, будет более современной, а артисты балета добавят красочности и динамики в массовые сцены, делая их еще более впечатляющими. Однако суть истории останется неизменной: любовь и добро важнее всех сокровищ на свете.

В нашей стране сегодня проживает огромное количество различных национальностей, многие из которых относят себя к народам Востока. Мы, живя в мультинациональной стране, стремимся уважать и ценить многообразие культур дружественных нам народов. Именно поэтому восточная сказка "Али-Баба и сорок разбойников" будет представлена в рамках новогоднего праздничного мероприятия. В нашей стране праздники всегда отмечались с размахом, дружно и весело, когда за одним столом собирались представители разных культур, делясь своими традициями и обычаями.

Так же и наши дети сегодня живут в атмосфере дружбы и уважения к многообразию культур нашего многополярного мира. Пусть старая добрая сказка продолжает учить нас добру, милосердию и взаимопониманию. Мы приглашаем всех встретиться и вместе спеть любимые с детства песни о любимых героях, которые навсегда остались в наших сердцах.

Сценарий и тексты песен к мюзиклу были написаны В. Смеховым, а музыку создали В. Берковский и С. Никитин. В главных ролях выступят: Али-Баба — Альберт Мкртчян, Зейнаб — Ева Канна, Касым — Андрей Быковский, Фатима — Екатерина Фарбер, Мустафа — З.А. РФ Владимир Дяденистов, Хасан — Роман Лиманский, Ахмед — Роман Шаров, Мухамед — Артем Шилов.

Музыканты, которые создадут музыкальное сопровождение, включают Константина Кувайцева, Вячеслава Седова, Алексея Писарева и Андрея Чернова. Спектакль пройдет при участии Балета "СПБ", что добавит ему особую изюминку. Режиссером и продюсером проекта выступит Ева Канна, а хореографию подготовит Наталья Шарова. Музыкальным руководителем станет Вячеслав Седов.

Как говорят в нашей многонациональной стране, Восток — дело тонкое, и мы уверены, что это представление станет настоящим праздником для всех, кто его посетит. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и приключений, которые подарит вам мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников".