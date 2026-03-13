22:08
СКА всухую обыграл «Северсталь» в Санкт-Петербурге
15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
15:15
Открытие выставки «Форпост святой Руси»
13:50
В Курортном районе с 17 марта ограничат движение транспорта
13:48
В Петербурге проведена проверка в связи с обрушением штукатурки с фасада дома на Большой Морской
13:43
Житель Мурманской области до смерти избил своих знакомых в Купчино
13:36
В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта
13:11
В Шушарах задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с улицы Белы Куна
13:07
В Петербурге задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с проспекта Наставников
13:03
В Петербурге задержали вандала, разрисовавшего трамвай
12:58
В Петербурге задержали наркосбытчицу с крупной партией синтетики
11:53
В Шушарах конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
10:06
В сквере на месте дуэли Пушкина началась реконструкция наружного освещения
10:04
Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
09:55
Ансамбль MarimbaMix отмечает 15-летней юбилей
09:52
ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России»
09:48
В Петербурге заработала оплата по биометрии на всех станциях метро
09:47
Выставка «Николай Акимов и ученики»
09:46
Беглов вручил награды лучшим работникам ЖКХ
10:59
В Петербурге задержан мигрант-ревнивец жестоко избивший женщину
10:48
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения
10:32
В центре Петербурга обманутая пожилая женщина пыталась забрать деньги у пенсионерки
20:00
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ "У Финляндского"

В дни весенних школьных каникул, 29 марта, в уютном зале Концертного зала "У Финляндского" состоится невероятное событие — мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников". Это будет яркое и запоминающееся представление, полное роскошных нарядов, великолепных танцовщиц, злых разбойников, сокровищ и массовых сцен. Зрителей ждут искрометный юмор, живая музыка, современный балет, а также настоящие страсть и эмоции. На протяжении всего мюзикла будут разворачиваться невероятные приключения, и, как в любой настоящей сказке, нас ждет счастливый финал, где добро и любовь одерживают победу над злом.

Многие из тех, кто в детстве смотрел эту сказку по телевизору в советские времена или слушал ее на старых пластинках, до сих пор помнят и любят ее. Они знают наизусть песни и реплики своих любимых персонажей, которые стали настоящими символами своего времени. В те далекие годы роли в фильме-спектакле исполнили знаковые артисты, которые были любимы всей страной и оставили глубокий след в сердцах зрителей.

Сегодня же на сцене мы увидим молодых, ярких и талантливых артистов из Санкт-Петербурга, которые привнесут в знакомую сказку новую жизнь и свежие идеи. Музыка, которую мы услышим, будет более современной, а артисты балета добавят красочности и динамики в массовые сцены, делая их еще более впечатляющими. Однако суть истории останется неизменной: любовь и добро важнее всех сокровищ на свете.

В нашей стране сегодня проживает огромное количество различных национальностей, многие из которых относят себя к народам Востока. Мы, живя в мультинациональной стране, стремимся уважать и ценить многообразие культур дружественных нам народов. Именно поэтому восточная сказка "Али-Баба и сорок разбойников" будет представлена в рамках новогоднего праздничного мероприятия. В нашей стране праздники всегда отмечались с размахом, дружно и весело, когда за одним столом собирались представители разных культур, делясь своими традициями и обычаями.

Так же и наши дети сегодня живут в атмосфере дружбы и уважения к многообразию культур нашего многополярного мира. Пусть старая добрая сказка продолжает учить нас добру, милосердию и взаимопониманию. Мы приглашаем всех встретиться и вместе спеть любимые с детства песни о любимых героях, которые навсегда остались в наших сердцах.

Сценарий и тексты песен к мюзиклу были написаны В. Смеховым, а музыку создали В. Берковский и С. Никитин. В главных ролях выступят: Али-Баба — Альберт Мкртчян, Зейнаб — Ева Канна, Касым — Андрей Быковский, Фатима — Екатерина Фарбер, Мустафа — З.А. РФ Владимир Дяденистов, Хасан — Роман Лиманский, Ахмед — Роман Шаров, Мухамед — Артем Шилов.

Музыканты, которые создадут музыкальное сопровождение, включают Константина Кувайцева, Вячеслава Седова, Алексея Писарева и Андрея Чернова. Спектакль пройдет при участии Балета "СПБ", что добавит ему особую изюминку. Режиссером и продюсером проекта выступит Ева Канна, а хореографию подготовит Наталья Шарова. Музыкальным руководителем станет Вячеслав Седов.

Как говорят в нашей многонациональной стране, Восток — дело тонкое, и мы уверены, что это представление станет настоящим праздником для всех, кто его посетит. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и приключений, которые подарит вам мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников".

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх