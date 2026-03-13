В Петербурге задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с проспекта Наставников

В Петербурге задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с проспекта Наставников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района задержали дропершу, обманувшую пенсионерку  

Вечером 10 марта 2026 года, около 19 часов 20 минут у дома 111 по Московскому проспекту была задержана полицейскими19-летняя девушка, подозреваемая в мошенничестве. Задержание произведено оперативной группой уголовного розыска в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемая не трудоустроена. 

Ранее, 7 марта в 00:30, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 78-летней жительницы проспекта Наставников. Потерпевшая сообщила, что неизвестные, позвонив ей, под предлогом защиты сбережений, вынудили передать курьеру наличными 800 000 рублей. Также, путем совершения различных транзакций, она перевела на указанные счета еще 635 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 1 435 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество. Задержанная помещена в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
