Ансамбль MarimbaMix отмечает 15-летней юбилей

В 2026 году ансамбль мелодических ударных инструментов MarimbaMix с гордостью отмечает знаменательную дату — 15 лет со дня своего основания. В честь этого важного события коллектив подготовил незабываемый юбилейный концерт, который состоится 26 марта в уютном и акустически совершенном Малом зале Филармонии. Это место идеально подходит для камерных выступлений, где звучание маримбы раскрывается во всей своей глубине и прозрачности, позволяя зрителям насладиться каждым нюансом музыки.

Программа, получившая название «Маримба на бис: Классика в ритме!», представляет собой яркий и разнообразный музыкальный калейдоскоп. Она объединяет в себе шедевры мировой классики, популярные оркестровые хиты и произведения, которые стали символами различных исторических эпох. В оригинальных аранжировках, созданных музыкантами MarimbaMix, знакомые композиции зазвучат совершенно по-новому. Они будут наполнены энергичными ритмами, афро-кубинскими перкуссиями и виртуозной ансамблевой игрой, что позволит раскрыть всю тембровую палитру маримбы.

За 15 лет, которые прошли с момента основания, под руководством талантливого художественного руководителя Станислава Григоренко, ансамбль MarimbaMix стал одним из самых известных и уважаемых российских коллективов в жанре мелодических ударных инструментов. За этот период музыканты провели более 1000 концертов как в России, так и за ее пределами, выступая в таких регионах, как Европа, Азия и Америка. Участие в различных фестивалях и признание профессионального сообщества лишь подтверждает высокий статус коллектива на музыкальной сцене, при этом сохраняя дух живого эксперимента и творчества.

Юбилейный вечер станет великолепной демонстрацией диапазона, стиля и сценической харизмы ансамбля. В программе запланировано музыкальное путешествие, которое проведет слушателей от барочной экспрессии Вивальди до величественных мелодий Иоганна Штрауса, а также джазовых импровизаций, созданных великим композитором Скоттом Джоплином. Концерт «Маримба на бис» — это не просто выступление, а настоящая торжественная дань любви к музыке, сцене и, конечно же, слушателям.

Классика, представленная на этом концерте, не будет застывшей в мраморных залах музеев. Она будет жить, танцевать, сверкает ритмом и вовлекать зрителей в живой диалог, создавая уникальную атмосферу взаимодействия между артистами и публикой. Юбилейный вечер MarimbaMix обещает стать одним из самых ярких и запоминающихся событий весеннего концертного сезона в Санкт-Петербурге. Начало концерта запланировано на 19:00, и все желающие смогут насладиться этим музыкальным праздником, который оставит неизгладимые впечатления в сердцах зрителей.