Беглов вручил награды лучшим работникам ЖКХ

Вчера, 12 марта, в Смольном состоялась торжественная церемония награждения, на которой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил награды выдающимся работникам жилищно-коммунального хозяйства города. Это событие приурочено к профессиональному празднику, который в России отмечается в третье воскресенье марта. В рамках церемонии были отмечены заслуги 25 представителей этой важной отрасли, которые играют ключевую роль в обеспечении комфортной жизни горожан.

На мероприятии губернатор отметил, что жилищно-коммунальная сфера является основой городского хозяйства, и работа ее сотрудников крайне важна для функционирования Санкт-Петербурга. В нашем городе насчитывается почти 24 тысячи многоквартирных домов и множество дворов, которые обслуживаются около 40 тысяч специалистов. Эти люди ежедневно трудятся, чтобы обеспечить порядок и комфорт в жилых районах, и, как подчеркнул Беглов, их работа не только трудна, но и крайне ответственна.

Губернатор отметил, что работники ЖКХ выполняют свои обязанности в любых условиях – без выходных и праздников, в любую погоду. Их усилия помогают подготовить город к различным международным мероприятиям. Благодаря их труду Санкт-Петербург становится привлекательным для миллионов туристов, которые приезжают в наш город. «Огромная благодарность и низкий поклон вам от жителей Петербурга. Своей преданностью городу вы меняете отношение людей к отрасли ЖКХ», – обратился губернатор к участникам церемонии.

В ходе награждения двое работников жилищно-коммунального хозяйства получили Благодарности от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Кроме того, почётного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга», которое присуждается уже третий год подряд, были удостоены десять человек. В церемонии также принял участие председатель петербургского парламента Александр Бельский, который вручил Благодарности Законодательного Собрания.

На церемонии выступила и директор Жилищного агентства Выборгского района Ирина Мищенко, которая поблагодарила губернатора за поддержку работников отрасли и отметила, что благодаря усилиям городских властей в Санкт-Петербурге была создана единая система уборки и содержания жилищного фонда. Она подчеркнула, что закуплена новая техника, а сотрудники ЖКХ обеспечены необходимым инвентарём и спецодеждой. В своём ответном слове Мищенко заверила, что работники жилищно-коммунального хозяйства будут и впредь стараться на благо любимого города.

Стоит отметить, что в последние годы Санкт-Петербург активно развивает жилищные программы. Так, в 2025 году при поддержке города более 8,5 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия. С 2020 года очередь на получение жилья сократилась в 2,5 раза, что стало значительным достижением для города. Квартиры получили не только многодетные семьи, но и дети-сироты, что говорит о социальной направленности проводимой политики.

Таким образом, работа в жилищно-коммунальном хозяйстве – это не просто выполнение обязанностей, это настоящая служба городу, которая требует от работников не только профессионализма, но и искренней любви к своему делу. Губернатор Беглов в своём обращении к награждённым подчеркнул, что именно от их усилий зависит качество жизни каждого петербуржца, и призвал их продолжать работать с полной отдачей, чтобы делать город ещё более комфортным и красивым для жизни.

В завершение церемонии Александр Беглов ещё раз поблагодарил всех работников ЖКХ за их труд и преданность. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями можно достичь ещё больших результатов в улучшении жилищных условий и качества жизни в Санкт-Петербурге.