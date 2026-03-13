В Петербурге задержали вандала, разрисовавшего трамвай

25 февраля, около 20 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило заявление от сотрудницы трамвайно-троллейбусного предприятия. Диспетчер сообщила, что у дома № 29 по проспекту Луначарского неизвестный гражданин, выйдя из трамвая маршрута № 20, нанес надпись на вагоне, используя аэрозольную краску.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 214, часть 1 Уголовного кодекса РФ, квалифицируемой как вандализм.

Поздним вечером 10 марта, около 22 часов по адресу улица Есенина, дом 27, сотрудниками правопорядка был задержан 26-летний местный житель. Подозреваемый характеризуется как неработающий гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В настоящее время в его отношении применена мера процессуального воздействия в виде обязательства о явке.