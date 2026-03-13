Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с улицы Белы Куна

В Шушарах задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с улицы Белы Куна

Опубликовал: Антон78
Полицейские Фрунзенского района задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве  

10 марта пожилая женщина, 92 лет, проживающая в доме на улице Белы Куна, обратилась в полицию Фрунзенского района. Она сообщила, что неизвестные лица, позвонив ей по телефону, под предлогом обеспечения сохранности её сбережений, вынудили её передать курьерской службе наличные в размере 750 000 рублей.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 11 марта, около 09:00, у дома 15/13 по улице Ростовская в поселке Шушары, сотрудниками уголовного розыска была задержана 33-летняя местная жительница. Она была взята под стражу по подозрению в причастности к совершению указанного преступления, на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
