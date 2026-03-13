В Петербурге проведена проверка в связи с обрушением штукатурки с фасада дома на Большой Морской

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга совместно с прокуратурой Адмиралтейского района провела тщательную проверку, направленную на выяснение того, насколько управляющая организация соблюдает требования, установленные действующим законодательством. В ходе этой проверки, которая была проведена с особым вниманием к деталям, специалисты Инспекции обнаружили на фасаде одного из жилых зданий, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 33, местные участки отслоения и разрушения облицовочного слоя. Это открытие стало основанием для более глубокого анализа работы управляющей компании.

Управляющая организация, а именно ООО «Жилкомсервис 2 Центрального района», при осуществлении своей деятельности по управлению многоквартирным домом допустила серьезные нарушения. В частности, были выявлены факты несоответствия лицензионным требованиям, которые четко прописаны в Положении о лицензировании предпринимательской деятельности, связанной с управлением многоквартирными домами. Также были нарушены Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также Правила и нормы, касающиеся технической эксплуатации жилищного фонда.

В связи с вышеизложенными нарушениями, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга рассматривает возможность привлечения ООО «Жилкомсервис 2 Центрального района» к административной ответственности. В частности, речь идет о статье 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, часть 2, которая касается ответственности за правонарушения в сфере управления многоквартирными домами. Это решение будет принято на основании всех собранных доказательств и материалов проверки, что подчеркивает важность соблюдения законодательства в сфере жилищного хозяйства и управления многоквартирными домами.