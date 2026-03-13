Открытие выставки «Форпост святой Руси»

21 марта 2026 года в 12:00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится долгожданное открытие выставки под названием «Форпост святой Руси». Это событие приурочено к значимой дате — 785-летию со дня основания Староладожского Никольского мужского монастыря. Данная выставка организована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и пройдет под вдохновляющим девизом «Вера. Доблесть. Подвиг. Путь».

Экспозиция, созданная АНО развития культуры «Родной край» в сотрудничестве с Никольским мужским монастырем, обещает стать настоящим событием в культурной жизни региона. В рамках выставки будут представлены уникальные монастырские святыни, а также архивные документы, которые позволят посетителям глубже понять значение этого исторического места.

Особое внимание в экспозиции будет уделено ростовым фигурам ополченцев, которые представляют разные исторические эпохи — от XIII до XX века. Эти фигуры помогут посетителям визуально представить, как выглядели воины различных времён, их снаряжение и обмундирование. Кроме того, выставка включает в себя мультимедийные экспозиционные зоны, такие как «Голограмма русского ополченца» и «Интерактивная картина». Эти зоны предоставляют уникальную возможность для гостей выставки погрузиться в атмосферу тех времён, рассмотреть в мельчайших деталях одежду и вооружение героев ополчения, а также ознакомиться с традиционными технологиями, которые использовались для создания военного обмундирования и оружия.

Церемония открытия выставки 21 марта станет настоящим праздником для всех любителей истории. В программе открытия запланировано выступление представителей «Клуба исторической реконструкции XIII века» и клуба «Я горжусь. 10-я стрелковая дивизия», которые были созданы на базе ЛГУ имени А. С. Пушкина. Эти клубы представят зрителям яркие и зрелищные реконструкции, которые позволят лучше понять военные традиции и обычаи тех времён.

Кроме того, ожидается, что авторская композиция петербургской певицы Анны Абикуловой под названием «Былина о святом благоверном великом князе Александре Невском» станет ярким музыкальным акцентом на мероприятии. Эта композиция будет символизировать национальную память о великом историческом деятеле, в честь которого и был основан монастырь 785 лет назад.

В атриуме выставки на шестнадцати мультимедийных экранах будет представлен путь Обители сквозь века. История монастыря будет рассказана с использованием редких документальных кадров и различных свидетельств, которые оживут на экранах. Это позволит каждому посетителю проследить незримую нить, связывающую современность с почти восьмивековой историей монастыря.

Впервые в музейном центре «Россия – моя история» будут выставлены материалы историко-документальной выставки под названием «Духовная пристань древней столицы. Из истории Староладожского Никольского мужского монастыря». Хронологические рамки этой документальной части экспозиции охватывают период с конца XVII века до 1917 года. Основу экспозиции составят документальные материалы Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, включая ранее нигде не представленные документы из фонда Староладожского Никольского монастыря.