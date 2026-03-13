ента новостей

22:08
СКА всухую обыграл «Северсталь» в Санкт-Петербурге
15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
15:15
Открытие выставки «Форпост святой Руси»
13:50
В Курортном районе с 17 марта ограничат движение транспорта
13:48
В Петербурге проведена проверка в связи с обрушением штукатурки с фасада дома на Большой Морской
13:43
Житель Мурманской области до смерти избил своих знакомых в Купчино
13:36
В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта
13:11
В Шушарах задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с улицы Белы Куна
13:07
В Петербурге задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с проспекта Наставников
13:03
В Петербурге задержали вандала, разрисовавшего трамвай
12:58
В Петербурге задержали наркосбытчицу с крупной партией синтетики
11:53
В Шушарах конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
10:06
В сквере на месте дуэли Пушкина началась реконструкция наружного освещения
10:04
Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
09:55
Ансамбль MarimbaMix отмечает 15-летней юбилей
09:52
ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России»
09:48
В Петербурге заработала оплата по биометрии на всех станциях метро
09:47
Выставка «Николай Акимов и ученики»
09:46
Беглов вручил награды лучшим работникам ЖКХ
10:59
В Петербурге задержан мигрант-ревнивец жестоко избивший женщину
10:48
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения
10:32
В центре Петербурга обманутая пожилая женщина пыталась забрать деньги у пенсионерки
20:00
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Открытие выставки «Форпост святой Руси»

Открытие выставки «Форпост святой Руси»


Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «Форпост святой Руси»

21 марта 2026 года в 12:00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится долгожданное открытие выставки под названием «Форпост святой Руси». Это событие приурочено к значимой дате — 785-летию со дня основания Староладожского Никольского мужского монастыря. Данная выставка организована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и пройдет под вдохновляющим девизом «Вера. Доблесть. Подвиг. Путь».

Экспозиция, созданная АНО развития культуры «Родной край» в сотрудничестве с Никольским мужским монастырем, обещает стать настоящим событием в культурной жизни региона. В рамках выставки будут представлены уникальные монастырские святыни, а также архивные документы, которые позволят посетителям глубже понять значение этого исторического места.

Особое внимание в экспозиции будет уделено ростовым фигурам ополченцев, которые представляют разные исторические эпохи — от XIII до XX века. Эти фигуры помогут посетителям визуально представить, как выглядели воины различных времён, их снаряжение и обмундирование. Кроме того, выставка включает в себя мультимедийные экспозиционные зоны, такие как «Голограмма русского ополченца» и «Интерактивная картина». Эти зоны предоставляют уникальную возможность для гостей выставки погрузиться в атмосферу тех времён, рассмотреть в мельчайших деталях одежду и вооружение героев ополчения, а также ознакомиться с традиционными технологиями, которые использовались для создания военного обмундирования и оружия.

Церемония открытия выставки 21 марта станет настоящим праздником для всех любителей истории. В программе открытия запланировано выступление представителей «Клуба исторической реконструкции XIII века» и клуба «Я горжусь. 10-я стрелковая дивизия», которые были созданы на базе ЛГУ имени А. С. Пушкина. Эти клубы представят зрителям яркие и зрелищные реконструкции, которые позволят лучше понять военные традиции и обычаи тех времён.

Кроме того, ожидается, что авторская композиция петербургской певицы Анны Абикуловой под названием «Былина о святом благоверном великом князе Александре Невском» станет ярким музыкальным акцентом на мероприятии. Эта композиция будет символизировать национальную память о великом историческом деятеле, в честь которого и был основан монастырь 785 лет назад.

В атриуме выставки на шестнадцати мультимедийных экранах будет представлен путь Обители сквозь века. История монастыря будет рассказана с использованием редких документальных кадров и различных свидетельств, которые оживут на экранах. Это позволит каждому посетителю проследить незримую нить, связывающую современность с почти восьмивековой историей монастыря.

Впервые в музейном центре «Россия – моя история» будут выставлены материалы историко-документальной выставки под названием «Духовная пристань древней столицы. Из истории Староладожского Никольского мужского монастыря». Хронологические рамки этой документальной части экспозиции охватывают период с конца XVII века до 1917 года. Основу экспозиции составят документальные материалы Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, включая ранее нигде не представленные документы из фонда Староладожского Никольского монастыря.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-02-2026, 10:07
В Мемориальном музее народного ополчения в Старой Ладоге откроется обновлённая экспозиция
17-10-2025, 10:39
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
30-07-2025, 20:34
Открытие выставки "Память, застывшая в камне. Битва за Ленинград"
14-02-2023, 12:30
Выставка «Украина. На переломах эпох»
14-05-2025, 17:08
Выставка «Суворов. Путь в бессмертие»
5-04-2021, 19:40
В Историческом парке пройдет интерактивная выставка «Один день в космосе»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
10-03-2026, 14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
7-03-2026, 21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
5-03-2026, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
Наверх