Житель Мурманской области до смерти избил своих знакомых в Купчино

Поздним вечером 11 марта, около 23 часов 30 минут в дежурную часть Главного управления полиции поступило тревожное сообщение от местного жителя. Он сообщил, что в квартире, расположенной на улице Пловдивской, он обнаружил два тела – своего брата и дяди. На телах были заметны следы крови, что указывало на насильственную смерть.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. По прибытии в указанную квартиру, полицейские действительно подтвердили наличие тел двух мужчин, возрастом 37 и 57 лет.

На следующий день, 12 марта, в 07:30, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Главка, совместно с коллегами из местного отдела полиции, провели задержание подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый, который проживал в Мурманской области. Задержание произошло в квартире дома номер 8 по Товарищескому проспекту. По предварительным данным, этот мужчина находился в гостях в квартире, где произошла трагедия. В ходе словесного конфликта с двумя мужчинами, он проявил агрессию и избил их. После этого злоумышленник покинул место происшествия, оставив своих обидчиков без помощи. К сожалению, от полученных травм оба потерпевших скончались.

Следственные органы, получив все необходимые доказательства, возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, который квалифицирует данное деяние как убийство.

Задержание подозреваемого было осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжается следствие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств для дальнейшего судебного разбирательства.