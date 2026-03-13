ента новостей

22:08
СКА всухую обыграл «Северсталь» в Санкт-Петербурге
15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
15:15
Открытие выставки «Форпост святой Руси»
13:50
В Курортном районе с 17 марта ограничат движение транспорта
13:48
В Петербурге проведена проверка в связи с обрушением штукатурки с фасада дома на Большой Морской
13:43
Житель Мурманской области до смерти избил своих знакомых в Купчино
13:36
В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта
13:11
В Шушарах задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с улицы Белы Куна
13:07
В Петербурге задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с проспекта Наставников
13:03
В Петербурге задержали вандала, разрисовавшего трамвай
12:58
В Петербурге задержали наркосбытчицу с крупной партией синтетики
11:53
В Шушарах конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
10:06
В сквере на месте дуэли Пушкина началась реконструкция наружного освещения
10:04
Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
09:55
Ансамбль MarimbaMix отмечает 15-летней юбилей
09:52
ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России»
09:48
В Петербурге заработала оплата по биометрии на всех станциях метро
09:47
Выставка «Николай Акимов и ученики»
09:46
Беглов вручил награды лучшим работникам ЖКХ
10:59
В Петербурге задержан мигрант-ревнивец жестоко избивший женщину
10:48
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения
10:32
В центре Петербурга обманутая пожилая женщина пыталась забрать деньги у пенсионерки
20:00
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Житель Мурманской области до смерти избил своих знакомых в Купчино

Житель Мурманской области до смерти избил своих знакомых в Купчино

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали жителя Мурманской области, избившего своих знакомых до смерти

Поздним вечером 11 марта, около 23 часов 30 минут в дежурную часть Главного управления полиции поступило тревожное сообщение от местного жителя. Он сообщил, что в квартире, расположенной на улице Пловдивской, он обнаружил два тела – своего брата и дяди. На телах были заметны следы крови, что указывало на насильственную смерть.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. По прибытии в указанную квартиру, полицейские действительно подтвердили наличие тел двух мужчин, возрастом 37 и 57 лет.

На следующий день, 12 марта, в 07:30, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Главка, совместно с коллегами из местного отдела полиции, провели задержание подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый, который проживал в Мурманской области. Задержание произошло в квартире дома номер 8 по Товарищескому проспекту. По предварительным данным, этот мужчина находился в гостях в квартире, где произошла трагедия. В ходе словесного конфликта с двумя мужчинами, он проявил агрессию и избил их. После этого злоумышленник покинул место происшествия, оставив своих обидчиков без помощи. К сожалению, от полученных травм оба потерпевших скончались.

Следственные органы, получив все необходимые доказательства, возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, который квалифицирует данное деяние как убийство.

Задержание подозреваемого было осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжается следствие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств для дальнейшего судебного разбирательства.

Все по теме: Фрунзенский район, убийство, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх