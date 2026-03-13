В Шушарах конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика

11 марта, в 17:10 к полицейским поступило заявление от кондуктора автобуса маршрута № 196. Он сообщил, что в салоне транспортного средства одна из пассажирок применила перцовый баллончик против другого пассажира у остановки «Ленсоветовская дорога».

По прибытии на место сотрудники патрульно-постовой службы установили, что конфликт начался из-за неуплаты проезда. В нем участвовали кондуктор, 47-летний мужчина и его 31-летняя спутница.

В ходе выяснения отношений, за кондуктора вступился 39-летний пассажир. В ответ на это женщина, отказавшаяся оплачивать проезд, распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика и скрылась.

Пострадавшему, у которого диагностировали ожог глаз, оказали медицинскую помощь. После этого он был направлен на амбулаторное лечение.

На месте инцидента задержан 47-летний мужчина, который вел себя агрессивно. Его спутница, применившая перцовый баллончик, объявлена в розыск.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.