В Шушарах конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика

В Шушарах конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика

Опубликовал: Антон78
Полицейские Пушкинского района проводят проверку по факту конфликта в автобусе

11 марта, в 17:10 к полицейским поступило заявление от кондуктора автобуса маршрута № 196. Он сообщил, что в салоне транспортного средства одна из пассажирок применила перцовый баллончик против другого пассажира у остановки «Ленсоветовская дорога».

По прибытии на место сотрудники патрульно-постовой службы установили, что конфликт начался из-за неуплаты проезда. В нем участвовали кондуктор, 47-летний мужчина и его 31-летняя спутница.

В ходе выяснения отношений, за кондуктора вступился 39-летний пассажир. В ответ на это женщина, отказавшаяся оплачивать проезд, распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика и скрылась.

Пострадавшему, у которого диагностировали ожог глаз, оказали медицинскую помощь. После этого он был направлен на амбулаторное лечение.

На месте инцидента задержан 47-летний мужчина, который вел себя агрессивно. Его спутница, применившая перцовый баллончик, объявлена в розыск.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Пушкинский район, хулиганство
Похожие публикации

25-03-2025, 09:30
В Шушарах мужчина распылил перцовый баллончик в пассажиров
17-06-2025, 12:33
В Колпино в рейсовом автобусе подросток распылил перцовый газ
8-11-2025, 14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
25-04-2023, 10:43
В Невском районе произошел конфликт с применением перцового баллончика
28-08-2024, 14:16
В Красногвардейском районе пьяный мужчина в рейсовом автобусе брызнул женщине в лицо из перцового баллончика
17-05-2025, 12:10
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
10-03-2026, 14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
7-03-2026, 21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
5-03-2026, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
