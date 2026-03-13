В Петербурге заработала оплата по биометрии на всех станциях метро

В Государственном унитарном предприятии «Петербургский метрополитен» завершилась масштабная работа, связанная с цифровизацией пассажирских сервисов. Важным событием стало официальное подведение итогов этой работы, о чем сообщили заместитель начальника Петербургского метрополитена Вадим Арсеньев и заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» Сергей Фикс. Они объявили о том, что все станции метрополитена теперь полностью оснащены терминалами, которые позволяют оплачивать проезд с использованием биометрических данных.

Инновационная возможность оплачивать проезд с помощью биометрических технологий была доступна для жителей Санкт-Петербурга с марта 2025 года. Тем не менее, сегодняшнее мероприятие стало важной вехой, символизирующей завершение технического этапа внедрения данной технологии. Вадим Арсеньев отметил, что тестирование оборудования началось в ноябре 2024 года, и теперь можно с уверенностью утверждать, что новый сервис стал доступным для всех пассажиров. С 31 января 2026 года биометрические терминалы функционируют на всех 87 вестибюлях станций метрополитена. Это нововведение стало альтернативой традиционным методам прохода через турникеты, что значительно улучшает комфорт пассажиров и делает поездки более современными.

В планах компании — внедрение механизма оффлайн-авторизации транзакций. Это новшество позволит повысить стабильность работы турникетов, даже если возникнут временные сбои связи. Также идет работа над интеграцией с платформой транспортного предпроцессинга, что в будущем даст возможность пассажирам заходить в личный кабинет. Это позволит им детально контролировать все поездки, которые были совершены с использованием биометрических данных, а также управлять настройками сервиса в режиме реального времени.

Техническими партнерами этого проекта стали крупнейшие банки России, среди которых основным технологическим партнером выступило ПАО Сбербанк. Именно он обеспечил функционирование терминалов на всех станциях метрополитена. Кроме того, на станциях «Площадь Восстания-2» и «Гостиный двор» были установлены дополнительные биометрические турникеты от Банка ВТБ (ПАО), что позволило значительно снизить нагрузку на систему в часы пик.

На встрече также было уделено особое внимание техническим характеристикам работы системы. Пассажирам достаточно всего лишь на секунду задержать взгляд на камере терминала с расстояния 1–1,3 метра, чтобы система распознала их биометрические данные. Время обработки транзакции не превышает трех секунд, что делает процесс прохода быстрым и удобным. При этом для владельцев Единой карты петербуржца, которые привязали ее к своим биометрическим данным, сохраняется возможность проезда по льготному тарифу.