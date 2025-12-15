В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 

Ночью 15 декабря в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 19-летней студентки второго курса. Она сообщила о нападении в вестибюле станции метро "Ладожская", где у нее отобрали сумку с телефоном и деньгами.

В результате оперативных действий, спустя час, сотрудники Управления полиции на метрополитене задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, ранее имевший судимости и находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Похищенное имущество было возвращено владелице.

Задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.