ента новостей

22:08
СКА всухую обыграл «Северсталь» в Санкт-Петербурге
15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
15:15
Открытие выставки «Форпост святой Руси»
13:50
В Курортном районе с 17 марта ограничат движение транспорта
13:48
В Петербурге проведена проверка в связи с обрушением штукатурки с фасада дома на Большой Морской
13:43
Житель Мурманской области до смерти избил своих знакомых в Купчино
13:36
В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта
13:11
В Шушарах задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с улицы Белы Куна
13:07
В Петербурге задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с проспекта Наставников
13:03
В Петербурге задержали вандала, разрисовавшего трамвай
12:58
В Петербурге задержали наркосбытчицу с крупной партией синтетики
11:53
В Шушарах конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
10:06
В сквере на месте дуэли Пушкина началась реконструкция наружного освещения
10:04
Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
09:55
Ансамбль MarimbaMix отмечает 15-летней юбилей
09:52
ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России»
09:48
В Петербурге заработала оплата по биометрии на всех станциях метро
09:47
Выставка «Николай Акимов и ученики»
09:46
Беглов вручил награды лучшим работникам ЖКХ
10:59
В Петербурге задержан мигрант-ревнивец жестоко избивший женщину
10:48
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения
10:32
В центре Петербурга обманутая пожилая женщина пыталась забрать деньги у пенсионерки
20:00
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге задержали наркосбытчицу с крупной партией синтетики

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга задержали наркосбытчицу с крупной партией синтетики 

28-летняя петербурженка была задержана 11 марта возле дома №45 по Морской набережной по подозрению в распространении наркотиков. Оперативники обнаружили у нее 30 свертков, четыре из которых содержали 1,19 грамма "альфа-PVP".

В квартире подозреваемой на улице Корнея Чуковского было найдено около 500 граммов синтетических наркотиков, электронные весы, упаковочные материалы и два мобильных телефона. Она подозревается в распространении наркотиков бесконтактным способом.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Она задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Расследование продолжается с целью установления возможных сообщников и других эпизодов преступной деятельности.

Все по теме: Красногвардейский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-03-2026, 11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
25-12-2025, 09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
3-05-2023, 16:03
В Петербурге в отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот крупной партии наркотиков
12-12-2023, 15:20
Во Фрунзенском районе мигранта задержали по подозрению в распространении наркотиков
5-02-2026, 09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
1-10-2025, 11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
10-03-2026, 14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
7-03-2026, 21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
5-03-2026, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
Наверх