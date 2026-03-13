В Петербурге задержали наркосбытчицу с крупной партией синтетики

28-летняя петербурженка была задержана 11 марта возле дома №45 по Морской набережной по подозрению в распространении наркотиков. Оперативники обнаружили у нее 30 свертков, четыре из которых содержали 1,19 грамма "альфа-PVP".

В квартире подозреваемой на улице Корнея Чуковского было найдено около 500 граммов синтетических наркотиков, электронные весы, упаковочные материалы и два мобильных телефона. Она подозревается в распространении наркотиков бесконтактным способом.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Она задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Расследование продолжается с целью установления возможных сообщников и других эпизодов преступной деятельности.