В сквере на месте дуэли Пушкина началась реконструкция наружного освещения

В сквере, который находится между Коломяжским проспектом и Сестрорецкой железной дорогой, началась масштабная реконструкция системы наружного освещения, что несомненно порадует жителей и гостей района. На протяжении долгого времени освещение в этом сквере обеспечивалось всего лишь восемью натриевыми фонарями, которые были установлены более трех десятилетий назад. Эти старые фонари лишь частично освещали территорию, сосредоточив внимание на двух памятниках: обелиске и бронзовом барельефе, установленном в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, приуроченном к 100-летию его смерти.

В рамках текущих работ, которые проводятся специалистами Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Ленсвет», планируется установить 37 новых светодиодных светильников на ранее неосвещённых аллеях сквера. Это позволит значительно улучшить качество освещения и сделать прогулки по парку более безопасными и комфортными в вечернее и ночное время. Кроме того, восемь исторических фонарей, которые сохранили свою историческую ценность, будут подвергнуты реставрации. При этом их внешний вид останется неизменным, однако натриевые лампы будут заменены на современные светодиодные, что также повысит энергоэффективность освещения.

В рамках данного проекта также планируется проложить подземные кабельные линии общей длиной 2,5 километра, что обеспечит надежное и безопасное электроснабжение новых светильников. Завершение всех работ запланировано на лето 2026 года, и данный проект является частью более широкой программы «Комфорт и уют в городе», которая нацелена на улучшение городской инфраструктуры и создание комфортной городской среды для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Каждый год, 10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича Пушкина, в этом сквере проводятся памятные и литературные мероприятия, которые собирают поклонников творчества поэта и любителей литературы. С новыми светильниками и обновленным освещением, жители района смогут посещать парк в любое время суток, наслаждаясь атмосферой и комфортом. Важно отметить, что в прошлом году доля светодиодных светильников в Приморском районе составила 75,6%. Это свидетельствует о том, что город активно переходит на современные технологии освещения, что, в свою очередь, улучшает качество жизни горожан. Новые светильники уже появились на таких улицах, как Савушкина и Стародеревенская, а также на территории психиатрической больницы номер 3, что также подчеркивает стремление города к модернизации и улучшению городской инфраструктуры.