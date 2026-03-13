В Курортном районе с 17 марта ограничат движение транспорта

Государственная административно-транспортная инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях на дороги, которые вступят в силу с 17 марта. В Курортном районе Санкт-Петербурга, с 17 марта по 6 апреля, будет ограничено движение автомобилей по Авиационной улице в Сестрорецке. Ограничения касаются участка от Аэродромной улицы до дома 9 литера А на Авиационной улице, где будут проводиться работы по строительству газопровода.

Водителям рекомендуется быть внимательными на дороге и обращать внимание на установленные информационные щиты, которые содержат схемы и указатели альтернативных маршрутов объезда. Все ограничения движения связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ.