В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку

В ходе проведения оперативных мероприятий 25 января возле дома №48 на Малой Балканской улице полицией был задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в содействии мошенникам.

Предварительно установлено, что в период с 17 по 21 января, выдавая себя за представителя различных организаций, он обманным путем заставил пожилую пенсионерку 87 лет передать ему 1 472 200 рублей. Следствие полагает, что он совершил это по указанию пока не установленного организатора.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ и заключен под стражу в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.