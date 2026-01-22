В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина

21 января сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего уроженца Красноярского края возле дома 14, корпус 2 по улице Летчика Лихолетова по подозрению в мошенничестве. Задержанный подозревается в обмане 84-летней жительницы дома 33 на Красносельском шоссе в Пушкинском районе.

Пожилая женщина 19 января обратилась в правоохранительные органы, рассказав, что стала жертвой телефонных аферистов. Доверчивая пенсионерка передала курьеру, действовавшему по указанию мошенников, свои сбережения и драгоценности. Общая сумма ущерба составила 1 211 173 рубля.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На основании статьи 91 УПК РФ подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания. Ведется следствие.