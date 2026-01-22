В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара

В полицию Приморского района Петербурга 13 января поступило заявление от 84-летней пенсионерки, проживающей в доме номер 5 по Серебристому бульвару. Она сообщила, что в тот же день, около половины шестого вечера, неизвестный, позвонив ей, обманным путем убедил передать курьеру 300 тысяч рублей, представив это как заботу о сохранности ее сбережений.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 УК РФ, классифицирующей данный случай как мошенничество.

20 января усилиями сотрудников правоохранительных органов был задержан мужчина 51 года, подозреваемый в совершении указанного преступления. Процедура задержания подозреваемого была проведена в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.